Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld/Schwabbach: Großbrand in Firma - 5 Verletzte

Noch ist unklar, weshalb es am Dienstagnachmittag zu einem Großbrand in einer Schwabbacher Firma kam. Kurz vor 14 Uhr wurde der Brand einer Halle in der Schmalbachstraße gemeldet. Zunächst schienen die Flammen unter Kontrolle, entfachten dann aber erneut. Die Rauchentwicklung wurde so stark, dass Anwohner angehalten waren ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um die Löscharbeiten der Feuerwehr zu erleichtern mussten während der Brandbekämpfung die Moosbacherstraße und die Schmalbachstraße gesperrt werden. Angrenzende Firmengebäude wurden evakuiert. Fünf Personen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, darunter ein Feuerwehrmann. Die Wehren von Bretzfeld, Öhringen und Künzelsau waren mit 29 Fahrzeugen und über 100 Feuerwehrfrauen und -männern im Einsatz und konnten das Feuer gegen 15.30 Uhr endgültig löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte ist nun Teil der Ermittlungen.

13.06.23/16.40 Uhr: Aktuell sind die die Moosbacherstraße und die Schmalbachstraße noch gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell