Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Bremse mit Gaspedal verwechselt - hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend in Heilbronn. Gegen 19.45 Uhr verwechselte ein 32-Jähriger vermutlich das Bremspedal mit dem Gaspedal seines Fahrzeugs und fuhr gegen die Glastür eines Lebensmittelgeschäfts in der Biedermanngasse. Der Unfallverursacher zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Heilbronn: Falsche Polizeibeamte betrügen Rentnerin - Zeugen gesucht

Goldschmuck und 10.000 Euro Bargeld erbeuteten Betrüger am Montagnachmittag in Heilbronn. Die Täter kontaktierten eine 83-Jährige zunächst telefonisch und suggerierten der Seniorin, dass ihre Tochter einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Weiter wurde ihr mitgeteilt, dass nun die Zahlung einer Kaution in Höhe von 20.000 Euro nötig sei. Da die 83-Jährige nicht so viel Geld zuhause hatte, teilten die Betrüger ihr mit, dass sie ihren Schmuck verpacken solle. Dieser wurde dann, gegen 16.30 Uhr, in der Schoettlestraße an einen männlichen Abholer übergeben. Im Anschluss wurde die Dame angewiesen Bargeld abzuheben. Dieser Aufforderung kam sie ebenfalls nach und übergab, gegen 17 Uhr, in der Frankfurter Straße 10.000 Euro an denselben Abholer wie zuvor. Dieser wird wie folgt beschrieben: - Circa 35 bis 40 Jahre alt - Schlank - Circa 1,80 Meter groß - Dunkelbraune Haare - Dunkle Kleidung - Weiße Baseball-Cap

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem Abholer machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Pfaffenhofen: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Über 1,5 Promille zeigte ein Atemalkoholtest am Montagabend in Pfaffenhofen an. Zuvor war ein 62-Jähriger, gegen 19.45 Uhr, mit seinem Toyota in Schlangenlinien von Frauenzimmern in Richtung Pfaffenhofen gefahren. In der Heilbronner Straße wurde der Mann durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 62-Jährigen feststellen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von über 1,5 Promille anzeigte, musste der Toyota-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgegeben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Untereisesheim: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmittag in Untereisesheim und flüchtete anschließend. Der 27-jährige Besitzer eines BMWs hatte diesen gegen 11 Uhr in der Nordstraße abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Neuenstadt: Seat beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagnachmittag in Neuenstadt und flüchtete anschließend. Die 60-jährige Besitzerin eines Seats hatte diesen gegen 14.45 Uhr auf dem Marktplatz abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr wieder zuhause war, stellte die Frau den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Da neben dem Seat ein schwarzer PKW geparkt war und schwarze Lackantragungen im Bereich des Unfallschadens festgestellt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass das Verursacherfahrzeug schwarz ist. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Weinsberg: PKW gleich zweimal zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Gleich zweimal zerkratzten Unbekannte einen Suzuki in Weinsberg. Das Fahrzeug wurde in beiden Tatzeiträumen in einer öffentlichen Parkbucht in der Stadtseestraße auf Höhe der Hausnummer 28 geparkt. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, zwischen 17 Uhr und 7 Uhr, wurde mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube des Suzuki beschädigt. Die linke Fahrzeugseite wurde im Zeitraum zwischen dem 30. Mai und dem 11. Juni Ziel des Täters. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder der Täterin machen können, sich beim Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 071349920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell