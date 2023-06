Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: PKW beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Sonntagabend in Adelsheim und flüchtete anschließend. Eine 45-Jährige hatte ihren Ford Kuga gegen 19.45 Uhr in der Kirchbergstraße abgestellt. Als sie gegen 20.05 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Am Fahrzeug konnte grüner Lack gesichert werden. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Walldürn: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte versuchten am Wochenende in eine Lagerhalle in der Buchener Straße in Walldürn einzubrechen. An beiden Eingangstüren der Halle konnten Hebelspuren festgestellt werden, ein Schaden von 250 Euro wird derzeit angenommen. Der Tatzeitraum wurde von Mitarbeitern auf Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 20.55 Uhr eingegrenzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Schwarzach: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall in der Nacht auf Sonntag an einem Seat Leon in der Ringstraße in Schwarzach. Der Unbekannte streifte mit seinem Fahrzeug zwischen 22 Uhr und 6.30 Uhr an dem PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell