Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Jesse-Owens-Straße, Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 12.11.2022, zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Jesse-Owens-Straße in Nottuln ein. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und englische Goldmünzen. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

