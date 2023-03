POL-FR: Jestetten: Müllcontainer brennt

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29./30.03.2023, geriet auf einem Firmengelände in Hugstetten, in der Industriestraße, ein Auto in Brand. Hierbei wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Zudem gerieten angrenzende Gebäudeteile in Mitleidenschaft. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer 1000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Die ...

