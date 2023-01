Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Am Dienstag übersah ein Autofahrer in Heidenheim eine Fußgängerin.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr fuhr der 56-Jährige in der Straße "Am Radkeller". Er bog nach rechts in die Steinheimer Straße ab. Dabei übersah er eine 55-Jährige. Die überquerte gerade die Steinheimer Straße. Mit der Front seines Dacia erfasste er die Fußgängerin. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht. Das Polizeirevier Heidenheim hat den Unfall aufgenommen.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

