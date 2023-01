Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch in Firma

Am Wochenende stieg ein Unbekannter in ein Geschäft in Biberach ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 9 Uhr. Ein Einbrecher hebelte an der Firma in der Hermann-Volz-Straße ein Kellerfenster auf. Weiterhin begab sich der Unbekannte ins Erdgeschoß. Dort suchte er in Büros nach Beute. Der Einbrecher brach sämtliche Schränke und Schließfächer auf und fand wohl Bargeld. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher aufgenommen.

Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

