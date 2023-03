Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Breisgau-Hochschwarzwald, March-Hugstetten Auto ausgebrannt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29./30.03.2023, geriet auf einem Firmengelände in Hugstetten, in der Industriestraße, ein Auto in Brand. Hierbei wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Zudem gerieten angrenzende Gebäudeteile in Mitleidenschaft. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer 1000 Euro.

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.

Etwaige Zeugen, die am Donnerstag nach Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen im Gewerbegebiet/ Bahnhof Hugstetten gemacht haben, werden gebeten sich unter T: 0761-882-2880, zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell