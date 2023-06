Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Betrüger ergaunern hohen Geldbetrag - Täterfestnahme

Am Dienstag, den 6. Juni 2023, täuschten Betrüger einen 59-Jährigen aus Heilbronn, wodurch sie einen Eurobetrag im hohen fünfstelligen Bereich ergaunerten.

Gegen 10 Uhr klingelte das Telefon des in Heilbronn wohnhaften Mannes. Es meldete sich eine männliche Person, die sich als Kriminalpolizist ausgab und behauptete, dass eine Einbrecherbande festgenommen wurde und die Personen einen Zettel mit dem Namen sowie der Adresse des Angerufenen aufgefunden hätten. Unter dem Deckmantel, dass die Polizei seine Unterstützung benötige, weil aktuell Falschgeld im Umlauf sei, brachten die Betrüger den 59-Jährigen durch geschickte Gesprächsführung dazu, sein Erspartes von seinem Bankkonto abzuheben und zu übergeben.

Die Geldübergabe fand gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Olgastraße statt. Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - etwa 25 Jahre alt, - 175 bis 180 cm groß, - schwarze Haare, - schlank, - trug eine Brille, - südländisches Erscheinungsbild.

Am 7. Juni 2023 meldeten sich die Betrüger erneut und vereinbarten eine weitere Übergabe. Dieses Mal sollten Wertgegenstände sowie weiteres Bargeld durch den 59-Jährigen an einen Abholer übergeben werden. Die Übergabe fand erneut auf dem Kundenparkplatz des Supermarktes in der Olgastraße, aber unter Beobachtung der Kriminalpolizei, die der 59-Jährige in der Zwischenzeit über den Fall informiert hatte, statt. Die Beamten nahmen gegen 12.45 Uhr einen 20-Jährigen vorläufig fest, der als Abholer zur Übergabe gekommen war.

Der durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte Haftbefehl wurde durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Fällen machen können oder selbst Wertgegenstände oder Bargeld an Betrüger übergeben haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, raten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, so werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Kontaktieren sie Ihre Familie oder Personen unter den Ihnen bekannten Rufnummern.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell