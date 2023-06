Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Samstagnachmittag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 33-Jähriger hatte seinen Mercedes gegen 12 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße auf Höhe der Hausnummer 95 abgestellt. Als er um 19 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Zu schnell in die Kurve - 9.000 Euro Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn. Gegen 0.50 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Mercedes in der Edisonstraße unterwegs, als sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der PS-starke Mercedes mit dem am Fahrbahnrand geparkten Fiat 500 einer 33-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Warum die junge Frau so schnell unterwegs war ist nun Teil der Ermittlungen.

Heilbronn: Einbruchsversuch in Restaurant - Wer hat etwas gesehen?

Eine unbekannte Person versuchte am Freitagmorgen in ein Restaurant in Heilbronn einzubrechen. Zwischen 0.45 Uhr und 10.15 Uhr machte sich der Täter oder die Täterin zunächst an der Eingangstür zu schaffen und versuchte diese gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang wurde mit einem Werkzeug der Schließzylinder aus dem Schloss gezogen um sich so Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Warum die unbekannte Person im Anschluss das Innere nicht betrat ist unklar. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Schwaigern: Audi beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagnachmittag in Schwaigern und flüchtete anschließend. Der 20-jährige Besitzer eines Audi hatte diesen gegen 14.10 Uhr im Häuslesweg abgestellt. Als er gegen 19.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er den Schaden am linken Kotflügel fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Gundelsheim: Wer beschädigte Ford Mustang? - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte eine unbekannte Person am Wochenende einen geparkten Ford Mustang in Gundelsheim. Ein 69-Jähriger hatte seinen Mustang am Freitag, gegen 19 Uhr, in der Eichendorffstraße, auf Höhe der Hausnummer 13 abgestellt. Als der Mann am nächsten Tag, gegen 18 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 8.000 Euro fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Untereisesheim: Mit Alkohol und Drogen im Blut, dafür ohne Führerschein unterwegs

Über 1,4 Promille zeigte ein Atemalkoholtest eines 30-jährigen Smart-Fahrers am frühen Samstagmorgen in Untereisesheim an. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nordstraße stellten die eingesetzten Beamten zuvor eine mögliche Alkohol- und Drogenbeeinflussung des Mannes fest. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Anschließend verlief ein Drogentest positiv auf THC, Kokain und Amphetamin. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest zeigt dann noch einen Wert von über 1,4 Promille. Daher musste der Smart-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurde einbehalten und einer berechtigten Person übergeben.

Horkheim: Holzscheite in Brand geraten - Zeugen gesucht

Gestapelte Holzscheite gerieten am frühen Sonntagmorgen in Horkheim in Brand. Gegen 4.30 Uhr nahmen Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifenfahrt in Horkheim starken Rauchgeruch war. Kurz darauf entdeckten sie hinter dem Sportplatz ein Feuer. Hier stellten sie fest, dass mehrere Holzscheite, welche neben einer Gartenhütte gelagert waren, in Vollbrand standen. Das Feuer konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Auch die unmittelbar neben dem Brand stehende Hütte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann sucht die Polizei nun Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Nach einer Sachbeschädigung in der Heilbronner Stresemannstraße am Samstagnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Eine bislang unbekannte Person flutete zunächst mit einem Gartenschlauch zwischen 16.50 Uhr und 17.50 Uhr den Vorgarten eines 59-Jährigen. Anschließend beschädigte die Person eine Pflanze und das Fliegengitter an einem Fenster. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann momentan noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

A6/Kirchhausen: Rad verloren - Unfall verursacht - geflüchtet - Zeugen gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines Gespanns verursachte am frühen Samstagabend einen Unfall auf der Autobahn 6 bei Kirchhausen und flüchtete anschließend. Gegen 17 Uhr hatte sich das Stützrad des PKW-Anhängers der unbekannten Person gelöst und war am linken Fahrbahnrand zum Liegen gekommen. Hier wurde es von einer 19-Jährigen mit ihrem Fiat Punto überfahren, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum gesuchten Gespann-Lenker machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an die Verkehrspolizei in Weinsberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell