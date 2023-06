Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Freitag an einem Audi in der Komburgstraße in Künzelsau. Die unbekannte Person streifte mit ihrem Fahrzeug zwischen 6.05 Uhr und 15.50 Uhr an der Frontstoßstange des PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Dörzbach: Radfahrer miteinander kollidiert

Zwei Radfahrer kollidierten am Freitagmorgen auf dem Radweg zwischen Dörzbach und Rengershausen miteinander, einer der beiden verletzte sich dabei leicht. Ein 57-Jähriger fuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Dörzbach. Circa 200 Meter vor Dörzbach kam dem Pedelec-Fahrer ein 51-jähriger Rennradfahrer entgegen. Da der Pedelec-Fahrer möglicherweise zu weit links fuhr, kam es im Kurvenbereich zur Kollision zwischen den Radfahrern und der Rennrad-Fahrer verletzte sich leicht. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von geschätzten 1.500 Euro.

Bretzfeld: Vor einer Kuppe überholt und Unfall verursacht

Trotz durchgezogener Linie und einer unübersichtlichen Kuppe überholte eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin am Sonntagmittag auf der Landesstraße 1036 und verursachte einen Unfall. Die junge Frau fuhr gegen 11.55 Uhr von Schwabbach in Richtung Bitzfeld. Direkt vor einer unübersichtlichen Kuppe setzte sie mit ihrem Fiat zum Überholen an, obwohl dies durch eine durchgezogene Linie untersagt war. Während des Überholvorgangs kam der 18-Jährigen ein PKW entgegen, sodass diese wieder nach rechts lenkte. Dabei stieß sie gegen den zuvor von ihr überholten Leichtkraftwagen eines 63-Jährigen. Dieses vierrädrige Leichtkraftrad wurde nach rechts abgewiesen und fuhr in einen Stacheldrahtzaun und auf die dortige Pferdekoppel. Der entgegenkommende 57-jährige Mercedes-Fahrer konnte der Gefahrensituation noch rechtzeitig ausweichen. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Öhringen: 60.000 Euro Schaden nach Unfall Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 26-jähriger VW-Fahrer in der Nacht auf Sonntag auf der Landesstraße 1045 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Mann fuhr zusammen mit seinen vier Beifahrern im Alter von 23 bis 33 Jahren von Hardthausen in Richtung Möglingen. Gegen 0.55 Uhr kam der 26-Jährige mit dem VW kurz vor Möglingen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die dortige Leitplanke. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, an der Leitplanke und dem VW entstand ein Schaden von geschätzten 60.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

