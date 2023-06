Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Altreifen illegal entsorgt

Unbekannte entsorgten ihren Müll in den vergangenen Tagen illegal auf einem Grundstück in Mulfingen-Hollenbach. Der oder die Täter legten zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt 100 bis 150 Altreifen auf einem Flurstück im Bereich "Roter See" bei einer Siloanlage ab und flüchteten. Dies wurde am Freitagmorgen gegen 8 Uhr entdeckt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

