Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 2.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Zwei unbekannte Männer sprengten in Erfurt einen Zigarettenautomaten. In der vergangenen Nacht gegen 00:45 Uhr wurde ein Anwohner aufgrund einer Explosion auf die Täter aufmerksam, die sich an einem Zigarettenautomaten in der Geschwister-Scholl-Straße zu schaffen machten. Die Diebe stahlen eine noch unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten und flüchteten. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung der Täter. Der Sachschaden an dem Zigarettenautomaten wird auf 2.000 Euro geschätzt. (JN)

