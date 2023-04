Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellerdiebe

Erfurt (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen schlugen Kellereinbrecher in Erfurt zu. In der Hans-Sailer-Straße hatten die Diebe neben einer Hauseingangstür auch eine Kellertür aufgehebelt, um in das Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Die Unbekannten brachen mehrere Kellerabteile auf und stahlen Camping- und Autozubehör im Wert von mehr als 2.300 Euro. (JN)

