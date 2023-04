Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Wohnung

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in der Trifftstraße zu einem Brand. Kurz nach Mitternacht war auf einem Schuhschrank in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht. Im Flur der Wohnung entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Drei Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, kamen ohne Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell