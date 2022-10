POL-LG: ++ Hitzacker (Elbe) - Junge Fahrerin bei Unfall schwer verletzt ++ Amt Neuhaus - Brennender Sperrmüll - Zeugen gesucht ++ Lüneburg - E-Mountainbike entwendet - Hinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 19.10.2022

Lüneburg

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

Zu einem räuberischen Diebstahl einer Jacke kam es am 18.10. gegen 11:45 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Glockenstraße. Ein 16-jähriger Lüneburger wurde durch eine aufmerksame Kundin dabei beobachtet, wie er eine Jacke in seinen Rucksack packte. Durch einen Mitarbeiter wurde er angesprochen, als er beabsichtigte das Geschäft mit der nicht bezahlten Jacke zu verlassen. Daraufhin versuchte der Jugendliche zu entkommen, wurde aggressiv und verletzte den Mitarbeiter leicht an der Hand. Der Wert des Diebesgutes lag bei 80 Euro. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

Lüneburg - E-Mountainbike entwendet - Hinweise

Am 18.10. im Zeitraum zwischen 16:00 und 17:15 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes schwarzes E-Mountainbike der Marke TREK aus der Ritterstraße. Der Sachschaden liegt bei über 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Pkw

Zu einem Einbruch in einen Pkw kam es am 18.10. zwischen 07:30 und 17:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Dahlenburger Landstraße. Unbekannte warfen eine der hinteren Scheiben ein und entwendeten eine Tasche von der Rücksitzbank. Der Sachschaden liegt bei 350 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Amt Neuhaus - Brennender Sperrmüll - Zeugen gesucht

Am Abend des 18.10. brannte in der Bahnhofstraße abgestellter Sperrmüll aus bislang ungeklärter Ursache. Der Brand brach im Zeitraum zwischen 21:25 und 21:45 Uhr aus. Ein angrenzender Abstellbereich für Mülltonnen, sowie zwei Bäume gerieten ebenfalls in Brand. Durch die Feuerwehr Neuhaus/Elbe wurde der Brand gelöscht, dadurch konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Der Sachschaden liegt bei gut 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Einfluss, ohne Führerschein und ohne Zulassung

Ein ganzes Paket an Strafanzeigen sammelte ein 32-jähriger Lüneburger in den Abendstunden des 18.10. Bei einer Verkehrskontrolle seines Pkw BMW in der Hamburger Straße gegen 23:45 Uhr wurde zunächst festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen war und die daran angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Der 32-jährige Fahrer war zudem unter Drogeneinfluss und besaß keine Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde entnommen, die Weiterfahrt unterbunden und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Sachbeschädigungen an zwei Schildern - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 16.10. und dem 18.10. beschädigten Unbekannte ein silbernes Schild (Wegweiser zum Hotel) in der Nähe des Sportplatzes an der Göttiener Straße (Abzweig Reitze). Das Schild wurde durch Unbekannte umgebogen und so beschädigt. Auf die gleiche Art und Weise wurde ein weiteres Schild an der K31 kurz hinter dem Ortsausgang Göttien rechtsseitig am Ortsverbindungsweg nach Belitz beschädigt. Der gesamte Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hitzacker (Elbe) - Junge Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 19.10. gegen 07:00 Uhr auf der Landesstraße 255. Eine 22-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Octavia befuhr die L255 von Metzingen in Richtung Hitzacker. In einer leichten Rechtskurve kam die 22-Jährige aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei massiven Eichenbäumen. Auf einem Acker kam der Pkw zum Stehen. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Feuerwehren Hitzacker, Metzingen und Harlingen waren am Unfallort im Einsatz, um die im Fahrzeug eingeklemmte Fahrerin zu befreien. In der Folge konnte sie mit dem Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Ermittlungen nach wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung kam es am frühen Abend des 18.10. gegen 17:30 Uhr in der Lüneburger Straße. Mutmaßlich wegen einer Frau gerieten zwei 21 Jahre alte Uelzener aneinander, sodass es zunächst zu einem verbalen Streitgespräch kam. In der Folge gingen die jungen Männer je mit einem Teleskopschlagstock und einem Messer aufeinander los. Einer der beiden Männer wurde leicht verletzt. Durch mehrere Zeugen konnten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt werden. Entsprechende Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - Pedelec entwendet - Hinweise

Am 18.10. zwischen 18:45 und 20:00 Uhr wurde ein angeschlossenes Pedelec von einem Schulhof in der Heinrich-Meyerholz-Straße entwendet. Das weiße Pedelec der Marke Bluewheel hatte einen schwarzen Korb auf dem Gepäckträger. Der Sachschaden liegt bei 700 Euro.

Bad Bevensen - Einbruch in Wohnhaus - Bargeld entwendet - Hinweise

Am 18.10. zwischen 17:50 Uhr und 20:00 Uhr stiegen Unbekannte über ein gekipptes Fenster im Gollerner Weg in ein Wohnhaus ein. Aus dem dortigen Schlafzimmer wurden gut 100 Euro Bargeld entwendet. In der Folge flüchtete der Dieb unerkannt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Uelzen - Brand im Mischwerk nach technischem Defekt

Zu einem Brand kam es am Abend des 18.10. gegen kurz vor 21:00 Uhr in einem Mischwerk einer Firma in der Sternstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein Mischbehälter aufgrund eines technisches Defektes in Brand, sodass im Bereich des Daches der Firma ein Feuer entfachte. Durch die Feuerwehr Uelzen konnte der Brand gelöscht werden. Der Sachschaden liegt vermutlich bei mehreren zehntausend Euro.

Uelzen - Scheibe der Bank beschädigt - Hinweise

Am Abend des 18.10. wurde gegen 21:30 Uhr die Scheibe einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße beschädigt. Unbekannte traten diese vermutlich heraus, sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Windfeld am Abend des 18.10. gegen kurz vor 19:00 Uhr wurde festgestellt, dass der 38-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf die Merker Amphetamin und THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Himbergen, OT. Groß Thondorf - Diebstahl von Motorsägen - Täter flüchten - Hinweise

In der Nacht zum 19.10. entwendeten Unbekannte vermutlich gegen 04:00 Uhr aus einer Werkstatt in der Hauptstraße zwei Motorsägen der Marken Stihl und Dolmar. Die Anwohner wurden durch Hundegebell wach und hörten nur noch mutmaßlich weglaufende Personen. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

