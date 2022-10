Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Versuchter Einbruch in Praxisräume - Hinweise ++ Adendorf - WhatsApp-Betrug "erfolgreich" ++ Dannenberg, OT. Prisser - Fahrt auf dem E-Scooter unter Drogeneinfluss ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 18.10.2022

Lüneburg

Lüneburg - Junge Frau wirft mit Aschenbecher

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Morgen des 17.10. gegen 11:00 Uhr im Bereich der Lossiusstraße. Eine 27-Jährige entwendete zunächst die Klingel des dortigen Stadtteiltreffs. In der Folge demontierte diese einen angeschraubten Aschenbecher und warf diesen in Richtung eines 47-Jährigen. Der Mann wurde nicht getroffen und blieb unverletzt. Zudem beleidigte die 27-Jährige den Mann mehrfach. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Lüneburg - Einbruch in Büroräume - Hinweise

In der Nacht vom 17.10. auf den 18.10. brachen Unbekannte in eine Firma in der Straße Arenskule ein. Durch die Einbrecher wurde ein Fenster eingeschlagen, sodass diese in dem Objekt einige Schränke durchsuchten. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bardowick - Fahrt unter Drogeneinfluss - Betäubungsmittel aufgefunden

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 17.10. gegen 16:45 Uhr in der Wallstraße wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Darüber hinaus besaß der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Bei einer Durchsuchung des Pkw konnten zudem Marihuana und einige Tabletten aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Hittbergen - Fahrzeugführerin fährt in Straßengraben - leicht verletzt

Am Morgen des 17.10. kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 219. Eine 58-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes befuhr die L219 von Hittbergen kommend in Richtung Lüdersbrug. Vermutlich aufgrund Müdigkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stoppte im Straßengraben. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 5000 Euro.

Amelinghausen - Verkehrsunfall mit Sachschaden - unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen des 18.10. in der Lüneburger Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Transit die Lüneburger Straße in Richtung Lüneburg. In Höhe der Hausnummer 2 beabsichtigte der 33-Jährige mit dem Pkw nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei kam es dann mit einem links neben dem Pkw Ford Transit befindlichen Pkw Ford Kuga zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrer machen abweichende Angaben zum Unfallhergang, bei welchem ein Sachschaden von gut 5000 Euro entstand.

Zeugen zum Unfallhergang melden sich bitte bei der Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Praxisräume - Hinweise

In der Nacht vom 17.10. auf den 18.10. versuchten Unbekannte in Praxisräume einer Physiotherapiepraxis in der Straße Hasenburg einzubrechen. Die Terrassentür wurde eingeschlagen, sodass ein Loch in der mehrfachverglasten Scheibe entstand. Der Täter gelangte nicht ins Objekt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Überweisungen an angebliche Tochter getätigt - WhatsApp-Betrug "erfolgreich" - Hinweise der Polizei

Im Verlauf des 17.10. überwies eine 66 Jahre alte Adendorferin mehr als 4000 Euro an ein ihr unbekanntes Konto. Die Frau hatte eine WhatsApp-Nachricht ihrer angeblichen Tochter erhalten, dass diese schnellstmöglich Geld für Rechnungen benötige. Die Frau bemerkte den Betrug erst nach bereits zwei erfolgten Überweisungen, da ihre echte Tochter sie mit der richtigen Nummer anrief. In der Folge wandte sich die Dame an die Polizei.

Hintergrund:

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort.

Bitte um Geld per WhatsApp

Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummer besonders misstrauisch zu sein.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Lüneburg - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - eine Person leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Morgen des 18.10. gegen kurz vor 10:00 Uhr im Kreuzungsbereich Schießgrabenstraße/Altenbrückertorstraße. Eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw VW Sharan befuhr die Altenbrückertorstraße in Richtung stadteinwärts. Vermutlich aufgrund der Missachtung einer roten Ampel kollidierte die 42-Jährige mit einer auf der Schießgrabenstraße fahrenden 20-Jährigen mit ihrem Pkw Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, sodass ein Sachschaden von 3000 Euro entstand. Die 20-Jährige erlitt bei dem Unfall einen Schock.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Prisser - Fahrt auf dem E-Scooter unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 17.10. gegen 23:30 Uhr in der Schmarsauer Straße wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrer eines E-Scooters unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,5 Promille, ein Urintest verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Göhrde, OT. Schnadlitz - Verkehrsunfall mit einem Wolf

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Wolf kam es am frühen Morgen des 18.10. gegen 06:00 Uhr auf der Bundesstraße 216. Ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die B216 von Dannenberg kommend in Richtung Lüneburg. Auf Höhe der Ortschaft Schnadlitz kollidierte der 45-Jährige mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Wolf. Der Wolf verendete noch am Unfallort. Der Sachschaden am Pkw lag bei 1000 Euro. Ein Wolfsberater wurde benachrichtigt.

Uelzen

Uelzen - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Abend des 17.10. kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Veerßer Straße. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen provozierten mehrere Jugendliche eine männliche Person und bedrängten diesen an seinem Pkw. Dieser schlug daraufhin vermutlich mit seinem Gürtel um sich, sodass mehrere Jugendliche getroffen wurden. In der Folge wurde der Mann zu Boden gezogen und durch mehrere Jugendliche geschlagen. Bei Eintreffen der Polizei konnten lediglich zwei 16 und 19 Jahre alte junge Männer angetroffen werden. Sowohl das Opfer, als auch weitere Mittäter waren nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am 17.10. kam es zwischen 14:00 und 17:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hambrocker Straße. Bislang unbekannter Täter hebelte eine Tür auf und gelangte so in das Haus. In der Folge wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Einbrecher flüchtete in unbekannte Richtung. Durch Videoaufzeichnungen liegt eine Personenbeschreibung vom mutmaßlichen Einbrecher vor.

- Männlich - circa 14-16 Jahre - ca. 170cm - schwarze Haare - dunkler Teint - schwarze Trainingsjacke - schwarze Sneaker - weißes Fahrrad mit tiefem Einstieg

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell