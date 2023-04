POL-NOM: Alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer

Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, OT Gremsheim, Zum Oberdorf In den Zeitraum vom Mittwoch, den 15.02.2023, auf Samstag, den 08.04.2023, ist es im Ortsteil Gremsheim zu einem Diebstahl eines Einachsers der Marke Honda (F400) sowie zugehörigen Anbauteilen in einem Wert von 1500 Euro gekommen. Die entwendeten Gegenstände befanden sich zur Tatzeit in einer ...

