Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Krads KTM und diverser Elektrogeräte- Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, OT Opperhausen, Mühlenkamp Am Freitag, den 07.04.2023, betraten bislang unbekannte Täter, zwischen 00:00 und 08:00 Uhr, die Gebäudeteile eines Agrarbetriebes in Opperhausen und entwendeten ein Krad der Marke KTM Motocross (Modell: SXF 250, Farbe: Orange) sowie diverse Bosch Elektrogeräte. Der Schaden wird auf über 7000 Euro beziffert. Personen, die im Tatzeitraum in Opperhausen /Mühlenkamp auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der entwendeten Gegenstände machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382- 95390 zu melden. (Rei)

