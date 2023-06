Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim: Mit über 2,8 Promille Auto gefahren

Ein betrunkener 43-Jähriger war am Mittwochabend mit seinem Auto zwischen Sennfeld und Adelsheim unterwegs. Der Nissan-Fahrer fiel einer Verkehrsteilnehmerin aufgrund seiner Verhaltensweise auf, woraufhin die Frau die Polizei verständigte. Die alarmierten Beamten bemerkten die starke Alkoholisierung des Fahrers und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab mehr als 2,8 Promille. Anschließend ging es für den 43-Jährigen ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten und mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Mosbach: Fahrradfahrer touchiert und abgehauen - Zeugen gesucht

Ein verletzter Radfahrer und rund 2.000 Euro Sachschaden sind das Resultat einer Verkehrsunfallflucht bei Mosbach. Am Mittwochabend befuhr eine unbekannte Person mit ihrem Renault Twingo die Landesstraße 527 von Sulzbach in Richtung Mosbach. Auf dieser Strecke überholte der Fahrer oder die Fahrerin einen 26-jährigen Radfahrer und touchierte diesen. Nach dem Zusammenprall kam dieser zu Fall und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Anstatt anzuhalten und sich um den verletzten Mann zu kümmern, fuhr die unbekannte Person weiter. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Binau: Ausschreitungen auf dem Fußballplatz

Am Mittwochabend rückte die Mosbacher und Eberbacher Polizei zu einem Einsatz auf dem Fußballplatz in Binau aus. Der Grund der Alarmierung war, dass es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Spieler und einem Fan der gegnerischen Mannschaft kam. Nach dem Spielende seien erst provokative Gesten ausgetauscht worden, woraufhin einige Zuschauer den Platz stürmten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Ein Fußballer und ein Zuschauer wurden dabei verletzt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

