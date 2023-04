POL-GM: Bargeld erbeutet

Morsbach (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße sind Unbekannte zwischen 13.30 Uhr am Sonntag (23. April) und 15.45 Uhr am Montag eingestiegen. Um in das Haus zu gelangen, hatten die Einbrecher zunächst einen Zaun überwunden und dann die Terrassentüre des Wohnzimmers aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie das Haus und entwendeten einen Möbeltresor, den sie aus der Verankerung rissen. Hinweise zu ...

mehr