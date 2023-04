Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Nümbrecht (ots)

Auf der Malzhagener Straße in Nümbrecht sind am Montagmittag (24. April) zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 91-jährige Nümbrechterin mit ihrem Auto aus Malzhagen kommend auf der Malzhagener Straße. In einer Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto eines 56-jährigen Nümbrechters. Durch den Zusammenstoß rutschten beide Fahrzeuge eine etwa vier Meter tiefe Böschung hinab. Sowohl die 91-Jährige als auch der 56-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

