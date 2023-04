POL-GM: Treffen sich ein Linienbus und ein Kleintransporter

Hückeswagen (ots) - Unbekannte haben am Wochenende versucht, die Eingangstür eines Schuhgeschäfts am Etapler Platz aufzuhebeln. In das Geschäft gelangten die Täter jedoch nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Freitagabend und 8:30 Uhr am Samstagmorgen (22. April). Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Monika Treutler Telefon: ...

