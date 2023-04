Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wendemanöver missglückt

Nümbrecht (ots)

Bei einem Wendemanöver ist es am Sonntag (23. April) auf der L95 in Nümbrecht-Malzhagen zur Kollision zweier Autos gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt; die Autos mussten abgeschleppt werden. Um 17:30 Uhr fuhr eine 39-jährige Nümbrechterin aus Happach kommend auf der Landstraße 95 in Fahrtrichtung Malzhagen. In Höhe der Bushaltestelle Drinsahl beabsichtigte sie, ihr Fahrzeug zu wenden. Dabei fuhr sie erst rechts in die Haltebucht und wollte dann auf die Gegenfahrspur, um ihre Fahrt in Richtung Niederbreunfeld fortzusetzen. Als sie von der Haltebucht wieder auf die Fahrbahn fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 20-jährigen Frau aus Overath, die hinter der 39-Jährigen auf der L95 in Richtung Malzhagen unterwegs war. Die beiden Fahrerinnen zogen sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell