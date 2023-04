Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch

Hückeswagen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende versucht, die Eingangstür eines Schuhgeschäfts am Etapler Platz aufzuhebeln. In das Geschäft gelangten die Täter jedoch nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Freitagabend und 8:30 Uhr am Samstagmorgen (22. April). Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell