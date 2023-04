POL-GM: Einbrecher kamen über den Balkon

Wipperfürth (ots) - Ein 41-jähriger Ladendieb bediente sich am Donnerstag (20. April) in gleich drei Geschäften in der Bahnstraße und der Hochstraße in Wipperfürth. Ein Ladendetektiv eines Supermarktes stoppte ihn schließlich. Gegen 18.45 Uhr beobachtete der Angestellte, wie sich der 41-jährige Wipperfürther Verkaufsartikel in seine Jackentasche steckte und beabsichtigte, das Geschäft ohne zu bezahlen zu ...

