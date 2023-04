Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Gummersbach (ots)

Ein 39-jähriger Gummersbach wehrte sich am Donnerstag (20. April) nach einem Ladendiebstahl gegen Angestellte, die ihn festhielten. Nun wird gegen ihn wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Um 18.15 Uhr sahen Angestellte eines Lebensmittelmarktes auf der Steinmüllerallee, wie sich der 39-Jährige Sachen in die Tasche steckte. Nachdem er ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte und in Richtung Ausgang ging, sprach ihn dort ein Angestellter an. Daraufhin versuchte der Gummersbacher zu fliehen. Der Angestellte versperrte ihm jedoch den Weg und hielt in fest. Der 39-Jährige reagierte aggressiv und sperrte sich. Mitarbeiter des Ordnungsamtes halfen den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erschien der Gummersbacher trotz Hausverbots erneut in dem Supermarkt. Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ihn auf das Hausverbot ansprach, reagierte der 39-Jährige erneut aggressiv und versuchte den Mitarbeiter zu schlagen. Dieser verteidigte sich und hielt den Angreifer erneut bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Mitarbeiter zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Der 39-jährige Störenfried musste zur Behandlung einer leichten Verletzung ins Krankenhaus. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

