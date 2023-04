POL-GM: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Morsbach (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag (16. April), 19 Uhr und Mittwoch (19. April), 17:30 Uhr sind Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

