Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schwanenstraße; Feststellzeit: 13.01.2023, 06.30 Uhr;

Vermutlich in der Nacht zum Freitag machten sich Einbrecher an der Eingangstür des Berufskollegs an der Schwanenstraße zu schaffen. Der oder die Täter gelangten zwar nicht in das Gebäude, richteten aber einen Sachschaden in einer Höhe von mehreren Tausend Euro an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

