LPI-EF: Einbrecher in Straußfurt

Erfurt (ots) - Am Mittwoch wurden bei der Polizei in Erfurt gleich zwei gestohlene E-Bikes zur Anzeige gebracht. Im Lerchenweg hatten Diebe in der Nacht zu Mittwoch in einem Keller zugeschlagen. Sie brachen unbemerkt eine Kellerbox auf und stahlen ein schwarzes E-Bike der Marke Diamant im Wert von mehr als 3.000 Euro. Gestern Abend machte sich ein Dieb an einer Fahrradgitterbox in der Wilhelm-Wolff-Straße zu schaffen. Der unbekannte Täter hatte es auf ein E-Bike der Marke ...

mehr