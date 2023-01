Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - In Wohnhaus eingebrochen

Velen (ots)

Tatort: Velen, Kreiler Weg; Tatzeit: 12.01.2023, zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr;

Schmuck gestohlen haben Einbrecher am Donnerstag in Velen. Die Täter waren zwischen Nachmittag und Abend in ein Wohnhaus am Kreiler Weg eingedrungen. Sie hatten sich dazu an der Terrassentür zu schaffen gemacht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell