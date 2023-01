Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kollision beim Einbiegen

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 12.01.2023, 21.05 Uhr;

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Donnerstag in Gescher gekommen ist. Eine 58-Jährige hatte gegen 21.05 Uhr die Straße Hellweg entgegen der zulässigen Fahrtrichtung in Richtung Bahnhofstraße befahren. Als die Gescheranerin nach links auf die bevorrechtigte Bahnhofstraße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Wagen eines 19-Jährigen aus Gescher. Beide erlitten leichte Verletzungen, ebenso ein 17-Jähriger, der als Beifahrer im Wagen des 19-Jährigen gesessen hatte. (to)

