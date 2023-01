Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Heckscheibe zertrümmert

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Gerkinglohstraße; Tatzeit: zwischen 11.01.2023, 22.30 Uhr, und 12.01.2023, 08.00 Uhr;

Eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Vreden die Heckscheibe eines geparkten Wagens. Das Fahrzeug hatte auf der Einfahrt eines Grundstücks an der Gerkinglohstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

