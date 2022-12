Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schwerer Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Lahr - Schwerer Verkehrsunfall

Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages, 15.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 3, nördlich von Lahr, ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw VW fuhr in Richtung Friesenheim und wollte vermutlich auf der Bundesstraße 3 wenden. Im Gegenverkehr aus Richtung Friesenheim fuhr ein Pkw BMW heran, dessen Fahrer den wendenden Pkw mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung zu spät wahrnahm. Der BMW prallte in den quer auf der Fahrbahn befindlichen VW. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des VW eingeklemmt und schwer verletzt. Der Fahrer des VW und die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Es kam zu einem Großeinsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr Lahr. Diese musste die eingeklemmte Beifahrerin des VW befreien. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Offenburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Aktuell ist die Bundesstraße 3 zur Unfallaufnahme durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg und des Polizeireviers Lahr noch voll gesperrt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, 18.000 Euro.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell