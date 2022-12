Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Kehl - Noch unklar - Nachtragsmeldung -

Kehl (ots)

Die rechtsmedizinische Untersuchung des 45 Jahre alten Mannes, der am späten Donnerstagabend in einer Obdachlosenunterkunft in Kehl zu Tode gekommen ist, konnte am Freitagabend abgeschlossen werden. Demnach ist der 45-Jährige durch eine ihm am Körper zugefügte Verletzung verstorben. Eine 46 Jahre alte Frau steht im Verdacht, an dem Tatgeschehen beteiligt gewesen zu sein und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Samstagvormittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die 46-Jährige wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die genauen Umstände des Tatablaufs sind weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Erstmeldung vom 23.12.2022, 15:38 Uhr

POL-OG: Kehl - Noch unklar

Kehl Am Donnerstagabend wurde ein 45 Jahre alter Mann in einer Wohnung in Kehl tot aufgefunden. Die Todesursache ist derzeit noch unklar. Die Rechtsmedizin wurde vor Ort hinzugezogen. Die Ergebnisse einer umgehend veranlassten Obduktion liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zu einem möglichen Tatgeschehen und den Hintergründen dauern an.

