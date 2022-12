POL-OG: Offenburg, BAB 5 - Unfall unter Alkoholeinfluss

Kehl (ots) - Am Donnerstagabend wurde ein 45 Jahre alter Mann in einer Wohnung in Kehl tot aufgefunden. Die Todesursache ist derzeit noch unklar. Die Rechtsmedizin wurde vor Ort hinzugezogen. Die Ergebnisse einer umgehend veranlassten Obduktion liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen zu einem möglichen Tatgeschehen und den Hintergründen dauern an. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

