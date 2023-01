Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Explosion im Briefkasten

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Grabenstraße; Tatzeit: 12.01.2023, 22.05 Uhr;

Sprengen wollten Unbekannte am Donnerstag in Stadtlohn den Briefkasten eines Wohnhauses. Der Behälter wies nach der Detonation erhebliche Schäden auf. Zu der Tat kam es gegen 22.05 Uhr an der Grabenstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell