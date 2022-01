Polizei Bochum

POL-BO: Kontrolle verloren: Autofahrer (52) kollidiert mit Mast

Bochum, Herne (ots)

Schwer verletzt wurde ein Autofahrer (52, aus Herne) bei einem Alleinunfall am Donnerstag, 20. Januar, in Bochum-Westenfeld. Offenbar hatte er Gas- und Bremspedal verwechselt.

Gegen 19 Uhr war der Herner Autofahrer auf der Westenfelder Straße in Richtung Eppendorf unterwegs. In Höhe der Straße "Auf dem Kley" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast. Gegenüber der Polizei gab der Herner später an, Gas- und Bremspedal verwechselt zu haben.

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden von 10.000 Euro entstanden.

Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.

