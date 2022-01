Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (76) am Geldautomaten beraubt

Herne (ots)

Am gestrigen 20. Januar erhielt die Polizei Kenntnis über ein Raubdelikt an einem Geldautomaten in Herne. Bereits am 18. Januar, gegen 13.20 Uhr, befand sich eine 76-jährige Hernerin an einem Geldautomaten einer Bankfiliale an der Wanner Straße 6-8.

Beim Abheben wurde die Frau von einem unbekannten Kriminellen weggestoßen. Der Täter entwendete Bargeld und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof Wanne-Eickel.

Derzeit liegt noch keine Beschreibung des Täters vor.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell