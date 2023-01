Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Auf Kreuzung zusammengestoßen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Düwing Dyk;

Unfallzeit: 12.01.2023, 06.50 Uhr;

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Donnerstag in Ahaus-Wüllen gekommen ist. Ein 30 Jahre alter Autofahrer befuhr gegen 06.50 Uhr die Quantwicker Straße aus Richtung Wüllen kommend. Als der Ahauser den bevorrechtigten Düwing Dyk queren wollte, kollidierte er mit dem von links kommenden Fahrzeug eines 39-jährigen Gronauers. Dieser erlitt schwere Verletzungen, der andere beteiligte wurde leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell