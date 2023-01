Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Bei Bremsmanöver verletzt

Bocholt-Stenern (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Rudolf-Virchow-Straße; Unfallzeit: 10.01.2023, 16.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Dienstag in Bocholt-Stenern bei einem Unfall erlitten. Der 56-Jährige hatte gegen 16.00 Uhr hinter einem dunklen VW Golf die Rudolf-Virchow-Straße in Richtung Louis-Pasteur-Ring befahren. In einer Linkskurve habe der Autofahrer unvermittelt stark verlangsamt. Daraufhin bremste auch der Bocholter und geriet dabei mit den Füßen auf die Fahrbahn. Zu einer Kollision kam es nicht; der Autofahrer entfernte sich. Die Polizei bittet den sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell