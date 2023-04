Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer stürzt bei Überholmanöver

Nümbrecht (ots)

Ein 57-jähriger Mann aus Ruppichteroth ist am Mittwoch (19. April) im Bereich einer Baustelle auf der L 95 gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines roten Kleinwagens. Der 57-Jährige fuhr um 6:45 Uhr mit seinem E-Bike auf der L 95 aus Richtung Altennümbrecht kommend in Fahrtrichtung Nümbrecht. Im Bereich eines Baustellenbereichs überholte ihn auf der einspurigen Fahrbahn ein roter Kleinwagen. Der Radfahrer stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der rote Kleinwagen setzte seine Fahrt fort. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nicht zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

