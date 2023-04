Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kind von PKW überrollt? -Rettungshubschrauber im Einsatz

Gummersbach (ots)

Am 19.04.2023 gegen 17:39 Uhr ereignete sich in Gummersbach Windhagen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinkindes. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 77-jährige Wiehlerin mit ihrem Pkw die Heiler Straße. Sie beabsichtigte im Bereich der Heiler Straße zu wenden und fuhr vorwärts über einen Gehweg in eine Grundstückseinfahrt. Anschließend wollte die Frau wieder rückwärts auf die Heiler Straße einfahren. Zeitgleich wollte eine 4-jährige mit ihrem Kinderfahrrad auf dem Gehweg hinter dem Pkw her fahren. Das Kind kam mit dem Fahrrad zu Fall und im Bereich des rechten Hinterrades unter dem Fahrzeug zu liegen.

Das Mädchen wurde schwerverletzt und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Kind überrollt wurde, wurde es mittels Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen.

Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallaufnahmeteam eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell