Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Neuer Bezirksbeamter der Polizei

Bild-Infos

Download

Nümbrecht (ots)

Holger Wirtz heißt der neue Bezirksbeamte, der seit Kurzem neben Jörg Stöppler als polizeilicher Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger auf den Straßen in Nümbrecht unterwegs ist. Als Nachfolger von seinem Namensvetter Ralf Armin Wirths, der im Februar in den Ruhestand getreten ist, gehören fortan beispielsweise viele Streifen in Nümbrecht, Besuche von Schulen und Kindergärten sowie die Begleitung von Veranstaltungen zu seinem Aufgabenfeld. Vor allem sind die Bezirksbeamten aber erfahrene Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und können manches Problem oder Ärgernis allein durch Gespräche mit den Beteiligten aus dem Weg räumen. Dabei arbeiten sie eng mit dem Ordnungsamt der Gemeinde zusammen, was durch die gemeinsame Unterbringung im Nümbrechter Rathaus besonders kurze Wege bedeutet. In Nümbrecht kennt sich der fußballbegeisterte und aus Waldbröl stammende 55-Jährige bestens aus, war er doch zuvor über 20 Jahre auf der Wache Waldbröl im Streifendienst eingesetzt, die auch für die Gemeinde Nümbrecht zuständig ist. Holger Wirtz und Jörg Stöppler erreichen Sie neben den festen Sprechzeiten (dienstags zwischen 18 und 19 Uhr / mittwochs zwischen 10 und 11 Uhr) im Rathaus Nümbrecht über die Mobilfunknummern 0174 3682693 (Holger Wirtz) und 0174 6512056 (Jörg Stöppler). Diese Rufnummern sind nicht für dringende Notfälle gedacht. Nutzen Sie hierfür immer die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell