Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen

Teistungen, Keula (ots)

Zwischen Sonntag und Dienstag wurden in Nordthüringen gleich zweimal Kennzeichen gestohlen. In Teistungen hatten es die Diebe auf die Kennzeichen eines BMWs abgesehen, der vor einem Hotel, im Klosterweg, abgestellt war. Die Kennzeichen lauten GG-N 2019. In Keula wurde die vordere Kennzeichentafel KYF-AX 863 von einem in der Hauptstraße geparkten Audi A6 gestohlen.

