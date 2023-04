LPI-NDH: Randale im Ziegengehege

Deuna (ots) - Vermutlich in der zurückliegenden Nacht wurden im östlichen Eichsfeld mehrere Firmenfahrzeuge durch Unbekannte aufgebrochen. So gelangten die Täter gewaltsam an Werkzeuge, welche in den Transportern lagerten. Das Beutegut, alles hochwertige Werkzeuge und Maschinen, wird auf einen Wert von mehreren tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat umfangreich Spuren gesucht und gesichert. Die Ermittlungen dauern ...

