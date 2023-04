Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierten unfallflüchtigen Autofahrer gestellt

Nordhausen (ots)

Ein 65-jähriger Autofahrer musste am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in Nordhausen zur Blutentnahme ins Krankenhaus und den Polizisten seinen Führerschein aushändigen. Er soll auf der Bundesstraße 4 in Richtung Ilfeld unterwegs gewesen sein. Dort überholte er mit seinem Ford Focus zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs und touchierte einen entgegenkommenden Audi. Beim Widereinscheren nach rechts kollidierte er mit einem zuvor überholten Daimler-Benz. Anstatt anzuhalten fuhr der Mann mit seinem erheblich beschädigten Auto einfach weiter. Die Ermittlungen führten die Beamten noch am frühen Abend zum 65-jährigen Unfallflüchtigen. Er räumte den Unfall ein und gab an, am Mittag Alkohol getrunken zu haben. Das bestätigte ein Atemalkoholtest. Die Ergebnisse der Blutuntersuchungen müssen nun klären, wieviel Alkohol der Mann zum Unfallzeitpunkt noch im Blut hatte. Der entstandene gesamtschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

