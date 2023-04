LPI-NDH: Gartenmöbel gestohlen

Schlotheim (ots) - Nicht ordnungsgemäß abgekühlte Asche verursachte offensichtlich den Brand in der Nacht zu Sonntag in Schlotheim. Das Feuer war in einem Schuppen ausgebrochen und hatte auf drei Wohnhäuser übergegriffen. Die Kriminalpolizei besichtigte am Montagvormittag den Brandort und sicherte Spuren zur Brandursache. Das Feuer richtete einen Schaden von über 100.000 Euro an. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

