LPI-NDH: Lkw zur Seite gekippt

Nordhausen (ots) - Unbekannte hatten es am zurückliegenden Wochenende auf Gartenmöbel in einem skandinavischen Möbelhauses abgesehen. Der oder die Täter entfernten die Verbindung der Zaunsfelder am Außenbereich des Geschäftes an der Halleschen Straße. So gelangten sie auf die Außenfläche und nahmen den Tisch und einen Sessel im Wert von 449 Euro mit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

