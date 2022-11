Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung auf dem Schäffleweg in Scharnhorst

Nach einer versuchten räuberischen Erpressung auf dem Schäffleweg in Dortmund-Scharnhorst am 18. November (Freitag) gegen 20:30 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen sprachen vier Jugendliche auf dem Gehweg einen 15-jährigen Dortmunder an und fragten diesen nach der Uhrzeit. Im Anschluss sagte die Gruppe dem 15-Jährigen, er solle sein Handy zeigen. Der 15-Jährige kam der Aufforderung nicht nach, woraufhin einer der unbekannten Täter ihn am Kragen festhielt und aufforderte, seine Jacke auszuziehen. Als er auch das nicht machte, sprühten ihm die Täter eine Flüssigkeit in die Augen - womöglich Pfefferspray. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung Max-Brod-Straße. Die Täter seien allesamt männlich, ca. 16 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen. Sie trugen schwarze Kappen und blaue Masken.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die etwas zur Klärung der Tat beitragen können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeiwache Scharnhorst unter 0231/132-3621.

